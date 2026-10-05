Медсестра из Дагестана ушла на свадьбу, пока её пациентка умирала после операции
Медсестра из Дагестана призналась, что ушла на свадьбу коллеги, пока её 19-летняя пациентка умирала после операции. Виновной она себя не считает. Как сообщает Telegram-канал Baza, вместе с двумя коллегами она предстанет перед судом.
Сотрудники больницы так и не признали ответственность за трагедию. Девушка умирала после планового удаления желчного пузыря, пока её мать искала помощь. Медики подошли слишком поздно.
Медсестра рассказала следователям: через 10–15 минут после перевода больной в палату она ушла на свадьбу коллеги через дорогу. Перед уходом обвиняемая оставила записку коллеге с просьбой присмотреть за пациенткой. Хирург настаивает, что запретил ей покидать отделение.
Анестезиолог подтвердила: она отлучилась к другому пациенту и вернулась через полчаса, когда прооперированная уже была в критическом состоянии. Следствие полагает, что состояние пациентки «проглядели» и помощь оказали слишком поздно. Медики вину не признают, но обвинения им уже предъявили. Дело передали в суд.
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