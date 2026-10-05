Медсестра из Дагестана ушла на свадьбу, пока её пациентка умирала после операции

05 октября 2026, 13:43

Фото: Istock/Narongrit Doungmanee

Медсестра из Дагестана призналась, что ушла на свадьбу коллеги, пока её 19-летняя пациентка умирала после операции. Виновной она себя не считает. Как сообщает Telegram-канал Baza, вместе с двумя коллегами она предстанет перед судом.