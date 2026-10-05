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Подросток из Новосибирска пытался поджечь подстанцию по указке лжеполицейских

Фото: Istock/triocean

В Новосибирске 16-летний подросток попытался поджечь оборудование на железнодорожной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Чрезвычайное происшествие случилось 2 октября. Следствие установило, что неизвестные позвонили мальчику, выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и убедили подростка совершить противоправные действия.

Однако юношу оперативно задержали реальные правоохранители. Ему предъявили обвинение в попытке диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Подмосковье. Там студент за деньги согласился поджечь релейные шкафы питания рельсовых цепей и переключения светофоров на железной дороге.

Ольга Щелокова

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