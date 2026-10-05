Российские туристы заболели вирусом Коксаки в топовом отеле Вьетнама
Во вьетнамском отеле Amiana Resort Cam Ranh произошла вспышка вируса Коксаки. Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько российских туристов заболели во время отдыха в Камрани.
Семья из Тулы рассказала: на третий день после заселения у восьмимесячного ребёнка поднялась температура до 40 °C, появилась сыпь и язвы во рту. Врачи подтвердили вирус Коксаки. Позже заболела и мама.
Туристы встретили на курорте несколько заболевших семей. Администрация отеля предложила лишь другой номер и не предупредила о других случаях. Семья планирует вылет 8 октября, но опасается, что не вернётся вовремя.
В начале сентября вирус Коксаки уже распространялся по курортам Вьетнама. Педиатры отмечают: дети часто привозят энтеровирусные инфекции из тёплых стран, заразиться можно даже через воду бассейна.
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