Российские туристы заболели вирусом Коксаки в топовом отеле Вьетнама

05 октября 2026, 12:18

Фото: Istock/Surasak Suwanmake

Во вьетнамском отеле Amiana Resort Cam Ranh произошла вспышка вируса Коксаки. Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько российских туристов заболели во время отдыха в Камрани.