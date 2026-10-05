После расставания мужчина прислал бывшей три коробки чеков за три года отношений

05 октября 2026, 12:31

Бывший из Малайзии вернул девушке три коробки чеков и потребовал компенсацию

Фото: Istock/Brejeq

Жительница Малайзии рассказала, что после расставания с бойфрендом получила от него три большие коробки с чеками за три года отношений. Об этом пишет Wakeup.