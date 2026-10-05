После расставания мужчина прислал бывшей три коробки чеков за три года отношений
Жительница Малайзии рассказала, что после расставания с бойфрендом получила от него три большие коробки с чеками за три года отношений. Об этом пишет Wakeup.
Девушка отметила, что бывший партнёр всегда сохранял чеки после совместных походов в рестораны, кино, поездок и покупок. На её вопросы он отвечал, что это просто привычка и сувениры на память.
Через несколько дней после расставания квитанции неожиданно вернулись к ней — аккуратно разложенные по годам и месяцам. Вскоре бывший написал, что подсчитал совместные расходы и хочет разделить всё поровну.
Экс-возлюбленный попросил девушку компенсировать половину суммы за покупки, сделанные во время отношений. Женщина призналась, что испытала шок, поскольку считала коллекцию чеков сентиментальной привычкой, а не финансовой отчетностью.
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