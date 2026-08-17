Медсестра изуродовала учительницу физкультуры «розочкой» в ночном клубе Кирова
Поножовщина произошла прямо на танцполе одного из ночных клубов Кирова. Как сообщает «База», 25-летняя учительница физкультуры Анна Бульканова случайно задела плечом 37-летнюю медсестру Екатерину Вялкову, которая отдыхала после смены в операционном отделении.
По данным издания, женщина была пьяна и после случайного столкновения пошла вслед за девушкой. Догнав Анну, она ударила её пивной бутылкой по голове, а затем разбитым стеклом провела по лицу.
В результате нападения у девушки остались глубокие рваные раны и травматические рубцы на лице. До случившегося Анна была кандидатом в мастера спорта по волейболу и выступала за сборную области. После произошедшего она была вынуждена покинуть команду, а её спортивная карьера фактически пошла на спад.
Для восстановления внешности пострадавшей потребуется сложная пластическая операция. По словам близких, полный курс лечения и реабилитации может занять более трёх лет.
Дело дошло до суда. Екатерину Вялкову приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, её обязали компенсировать расходы на операцию — 160 тысяч рублей, а также выплатить Анне 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Родственники пострадавшей и её адвокат считают наказание слишком мягким и намерены обжаловать приговор.
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