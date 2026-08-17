Медсестра изуродовала учительницу физкультуры «розочкой» в ночном клубе Кирова

17 августа 2026, 18:54

В ночном клубе Кирове пьяная медсестра изуродовала учительницу бутылкой

Фото: Istock / Jordi Salas

Поножовщина произошла прямо на танцполе одного из ночных клубов Кирова. Как сообщает «База», 25-летняя учительница физкультуры Анна Бульканова случайно задела плечом 37-летнюю медсестру Екатерину Вялкову, которая отдыхала после смены в операционном отделении.