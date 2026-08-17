Врач назвал правила защиты мозга от старения после 40 лет
Чтобы до старости сохранить ясность ума, недостаточно следить за памятью и решать головоломки. Об этом заявил нейрохирург Рэнди Д’Амико, пишет издание New York Post.
Медик подчеркнул, что после 40 лет необходимо регулярно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, так как проблемы с сосудами и обменом веществ увеличивают риск инсульта и деменции. Д’Амико указал, что высокое давление представляет собой серьезную, но часто недооцениваемую угрозу для здоровья мозга.
Не менее важно поддерживать физическую активность и мышечную силу. Специалист рекомендовал заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, выполнять силовые упражнения и следить за количеством висцерального жира. По его словам, старение мышц и мозга взаимосвязаны, и физическая активность помогает замедлить этот процесс.
Д’Амико также отметил, что для здоровья мозга необходимо спать 7-9 часов в сутки, контролировать стресс и эмоциональное состояние, поддерживать социальные контакты и постоянно учиться новому. Кроме того, врач обратил внимание на важность заботы о слухе, поскольку его ухудшение без лечения может привести к повышенному риску деменции.
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