Врач назвал правила защиты мозга от старения после 40 лет

17 августа 2026, 17:29

Нейрохирург Д’Амико назвал высокое давление угрозой для здоровья мозга

Фото: iStock/SeventyFour

Чтобы до старости сохранить ясность ума, недостаточно следить за памятью и решать головоломки. Об этом заявил нейрохирург Рэнди Д’Амико, пишет издание New York Post.