18 августа 2026, 04:19

Фото: iStock / corrigan201

Василий Кулик почти два года оставался незамеченным, несмотря на жестокие убийства детей и пожилых женщин. Как фельдшер скорой помощи превратился в серийного убийцу, почему ему удавалось уходить от следствия и какая случайность привела к его задержанию — в материале «Радио 1».





Содержание Как Галина Веселова помогла задержать Василия Кулика Первое убийство Василия Кулика: смерть 72-летней пенсионерки Как фельдшер скорой помощи стал убийцей По какой схеме действовал маньяк Василий Кулик Жертвы Василия Кулика: дети и пожилые женщины Как Василий Кулик попался в день своего 30-летия Как следователь Николай Китаев добился признания Кулика Почему Василий Кулик придумал банду Чибиса Почему Кулика допрашивали в полнолуние Приговор Василию Кулику и смертная казнь

Как Галина Веселова помогла задержать Василия Кулика

Фото: iStock / feri ferdinan

«Ловите его», — закричала она.

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Первое убийство Василия Кулика: смерть 72-летней пенсионерки

Фото: iStock / Artem_Furman

Как фельдшер скорой помощи стал убийцей

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Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

По какой схеме действовал маньяк Василий Кулик

Жертвы Василия Кулика: дети и пожилые женщины

Фото: iStock / eranicle

Как Василий Кулик попался в день своего 30-летия

Как следователь Николай Китаев добился признания Кулика

«Приходил к нему в СИЗО с пирожками, он поедал их, курил сигареты и все рассказывал. Я же спокойно записывал и терпел запах его дешевого табака», — вспоминал Китаев.

Фото: iStock / Volha Rahalskaya

Почему Василий Кулик придумал банду Чибиса

Почему Кулика допрашивали в полнолуние

Фото: iStock / Rawf8

Приговор Василию Кулику и смертная казнь