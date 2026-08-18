Убивал и насиловал: самый жестокий маньяк Иркутска Василий Кулик. Как врач скорой помощи лишил жизни 13 человек и благодаря чему его задержали?
Василий Кулик почти два года оставался незамеченным, несмотря на жестокие убийства детей и пожилых женщин. Как фельдшер скорой помощи превратился в серийного убийцу, почему ему удавалось уходить от следствия и какая случайность привела к его задержанию — в материале «Радио 1».
Как Галина Веселова помогла задержать Василия Кулика17 января 1986 года в Иркутске выдался морозный зимний день. Галина Веселова, работавшая поваром в столовой Иркутского сельскохозяйственного университета, во время смены решила перекусить у окна. В какой-то момент она заметила на улице необычную картину, которая заставила ее насторожиться.
По улице шел мужчина, державший за руку мальчика примерно семи лет. Само по себе это не казалось подозрительным: взрослые нередко сопровождают детей из школы или детского сада. Однако Галина обратила внимание на одну деталь: с головы мальчика упала шапка, но мужчина даже не остановился, чтобы ее поднять.
Такое безразличие к ребенку показалось женщине странным. Она тут же позвала коллегу, сказав, что на улице творится что-то странное. Они выбежали и увидели на снегу свежие следы, которые вели в сторону недостроенного здания.
Галина и ее коллега направились туда. Когда они подошли к долгострою, в оконном проеме неожиданно показался тот самый мужчина. Увидев незнакомок, он заметно испугался. За толстыми линзами огромных круглых очков его глаза забегали. Галина мгновенно поняла, что происходит что-то неладное.
«Ловите его», — закричала она.Крик услышали двое прохожих. Они бросились за мужчиной, сумели его задержать, скрутили и доставили в отдел милиции. Тогда еще никто не знал, кого именно удалось поймать. Задержанным оказался фельдшер скорой помощи Василий Кулик — один из самых жестоких серийных убийц в истории Иркутска. Следствие установило его причастность к 13 убийствам женщин и детей.
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Около двух лет Кулик совершал преступления и каждый раз уходил от ответственности. Но 17 января 1986 года, в день своего 30-летия, его преступная карьера закончилась.
Первое убийство Василия Кулика: смерть 72-летней пенсионеркиИстория преступлений Кулика началась в марте 1984 года. В одной из иркутских многоэтажек обнаружили тело 72-летней женщины.
Криминалисты, приехавшие на место происшествия, не увидели в смерти пенсионерки ничего подозрительного. Женщина была пожилой, имела проблемы со здоровьем и регулярно наблюдалась в поликлинике. Незадолго до смерти она даже вызывала скорую помощь.
Все указывало на сердечный приступ. Следователи настолько быстро пришли к выводу о естественной смерти, что не обратили внимания на следы удушения на шее и отметину от инъекции на теле. Дополнительные экспертизы тогда не проводили.
Только спустя годы выяснилось, что эта женщина стала первой жертвой Кулика. Криминалист Николай Китаев позже восстановил обстоятельства преступления. По его словам, Кулик познакомился с пенсионеркой еще во время вызова скорой помощи. Через некоторое время они случайно встретились на улице. Женщина остановилась поздороваться, пожаловалась на самочувствие, а фельдшер вспомнил, что она живет одна.
Кулик предложил провести ей медицинский осмотр. Под видом лекарства он сделал женщине инъекцию самодельного снотворного. После этого надругался над пенсионеркой и задушил ее.
Впоследствии Кулик завел специальный «Полевой дневник». Туда он записывал имена потенциальных жертв. После убийства он вычеркивал имя из списка и переходил к следующей цели.
Как фельдшер скорой помощи стал убийцейОсобое значение в биографии Василия Кулика имел 1980 год. Сам он называл произошедшее тогда переломным моментом, после которого его жизнь разделилась на две части. До этого Кулик работал фельдшером скорой помощи, был любящим сыном и старался помочь матери, страдавшей сахарным диабетом. Именно желание вылечить ее когда-то подтолкнуло его к выбору медицинской профессии.
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По воспоминаниям знакомых, Кулик любил находиться в центре компании, много шутил, отличался веселым характером и слыл балагуром. Однако позже все изменилось. По словам Кулика, в 1980 году его избила группа подростков. После этого якобы произошел психологический срыв, который и подтолкнул его к преступлениям.
В сентябре 1981 года Кулик женился. Казалось, семья могла изменить его жизнь и занять все его внимание. Но этого не произошло. Китаев рассказывал, что однажды Кулик возвращался от сестры, у которой был в гостях. Среди бела дня он заметил шестилетнюю девочку и увел ее в будку.
По какой схеме действовал маньяк Василий КуликСледствие установило, что Кулик придерживался определенной схемы. На улице он замечал ребенка, подходил к нему и предлагал вместе поиграть, после чего уводил в заброшенное здание либо подвал. Там он совершал над жертвой насилие, а затем душил ее.
Особенно страшным обстоятельством стало то, что несколько убийств Кулик совершил неподалеку от здания прокуратуры. Сам убийца позже признавался, что следил за расследованием своих преступлений. У него были знакомые в прокуратуре, которые рассказывали ему, как правоохранители ищут преступника. Благодаря этой информации Кулик становился все осторожнее.
Он перестал открыто подходить к детям на улицах. Вместо этого начал ходить по квартирам и звонить в двери. Если ему открывали родители, Кулик изображал ошибку, извинялся и уходил. Если же взрослых дома не оказывалось, ситуация развивалась совершенно иначе.
Жертвы Василия Кулика: дети и пожилые женщиныВ августе 1985 года Кулик убил девятилетнюю девочку. Следствие установило, что преступление отличалось особой жестокостью. Самой маленькой жертве Кулика было всего два с половиной года. Он похитил малышку, когда ее бабушка всего на несколько минут оставила внучку одну на крыльце дома.
Кулик оказался рядом и увидел происходящее. Он схватил ребенка и понес на руках практически через весь центр Иркутска. Никто из прохожих не обратил внимания на мужчину с маленькой девочкой.
Летом 1985 года Кулик, находясь на отдыхе в Кировограде, также убил шестилетнюю девочку. Преступление произошло в подвале. Всего следствие установило 13 жертв. Среди них были дети и пожилые женщины.
Как Василий Кулик попался в день своего 30-летия17 января 1986 года Василию Кулику исполнилось 30 лет. Дома его должны были ждать родственники и друзья, которые собрались отметить день рождения. Однако вместо праздника Кулик решил отправиться на очередную «охоту». Он сказал близким, что идет за хлебом, и вышел из дома.
В булочной мужчина встретил шестилетнего Сережу. Кулик купил хлеб, после чего уговорил мальчика прогуляться вместе. Именно этого ребенка он вел за руку к недостроенному зданию, когда его заметила Галина Веселова.
Подозрительность женщины, которую на первый взгляд вызвала всего лишь упавшая детская шапка, в итоге помогла остановить серийного убийцу. На следующий день после задержания Кулик начал признавать совершенные преступления.
Как следователь Николай Китаев добился признания КуликаСледователь Николай Китаев смог установить с Куликом контакт и постепенно завоевал его доверие. Китаев приходил к нему в следственный изолятор с пирожками.
«Приходил к нему в СИЗО с пирожками, он поедал их, курил сигареты и все рассказывал. Я же спокойно записывал и терпел запах его дешевого табака», — вспоминал Китаев.Во время расследования выяснилось еще одно поразительное обстоятельство. Менее чем за год до ареста Кулик уже бывал в квартире самого следователя. В апреле 1985 года он приехал туда как медицинский работник: дочь Китаева подавилась косточкой. Фельдшер действительно помог девочке и спас ее.
Но всего через несколько месяцев Кулик вновь появился в этом доме. На этот раз его целью стала пожилая соседка следователя. В июле 1985 года он пришел к 86-летней женщине и убил ее, снова постаравшись представить смерть как естественную.
Почему Василий Кулик придумал банду ЧибисаРасследование продолжалось около года, но затем Кулик неожиданно отказался от собственных признаний. Он придумал историю о некой банде Чибиса. По версии Кулика, эта группировка якобы существовала давно, терроризировала его отца, а затем заставила самого фельдшера взять на себя преступления, которые на самом деле совершили ее участники.
Следователи обнаружили множество противоречий в этой версии. В результате суд отправил уголовное дело на дополнительное расследование. Чтобы окончательно доказать вину Кулика, правоохранители провели повторные экспертизы. Их результаты подтвердили причастность фельдшера к убийствам.
Следствие также установило, что никакой банды Чибиса не существовало.
Почему Кулика допрашивали в полнолуниеОсобое место в расследовании занял последний допрос Кулика. Следователи обратили внимание на закономерность, связанную со временем совершения преступлений. Кулик совершал убийства в периоды новолуния или полнолуния.
Специалисты пришли к выводу, что его психологическое состояние могло зависеть от фаз Луны. Эксперты рассчитали, что в середине июня 1987 года Кулик окажется в состоянии повышенной эмоциональной возбудимости и будет хуже сопротивляться обвинениям.
Следователи выбрали подходящий момент для финального допроса. Расчет оправдался. Кулик вновь признал свою вину и на этот раз полностью подтвердил причастность к преступлениям.
Приговор Василию Кулику и смертная казнь11 августа 1988 года суд вынес Василию Кулику смертный приговор. В ожидании исполнения наказания он продолжал вести необычный образ жизни. В камере писал стихи, охотно разговаривал с представителями прессы и не прекращал общение со следователем Николаем Китаевым.
Каждый праздник Кулик отправлял ему открытки. 26 июня 1989 года Василия Кулика расстреляли на территории иркутского следственного изолятора. Так завершилась история одного из самых жестоких серийных убийц, действовавших в Иркутске в 1980-е годы.