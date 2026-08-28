Мужчина с поддельным паспортом семь лет скрывался от правосудия

28 августа 2026, 04:28

Полиция задержала на Камчатке мужчину, семь лет находившегося в розыске

Фото: iStock/sakhorn38

В международном аэропорту Елизово (Петропавловск‑Камчатский) сотрудники МВД на транспорте совместно с представителями УФСИН задержали 55‑летнего мужчину. Он на протяжении семи лет числился в федеральном розыске, сообщили в МВД России.