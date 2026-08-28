Мужчина с поддельным паспортом семь лет скрывался от правосудия
В международном аэропорту Елизово (Петропавловск‑Камчатский) сотрудники МВД на транспорте совместно с представителями УФСИН задержали 55‑летнего мужчину. Он на протяжении семи лет числился в федеральном розыске, сообщили в МВД России.
Мужчина был фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Чтобы скрыть свою личность, он использовал поддельный паспорт на чужое имя. Попытка замести следы не увенчалась успехом: преступника задержали прямо у стойки паспортного контроля.
После ареста подозреваемого поместили в следственный изолятор. К ранее предъявленным обвинениям добавилось ещё одно — в использовании заведомо поддельного документа. Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом передано в суд.
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