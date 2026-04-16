Пьяный москвич украл из зоомагазина чилийскую белку и отдал отцу

Фото: Istock/Kaja Hiis

Пьяный житель Москвы зашёл в зоомагазин и украл оттуда чилийскую белку (дегу). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.



В полицию обратилась работница зоомагазина на Михалковской улице. Женщина заявила, что неизвестный гражданин проник в подсобное помещение и похитил принадлежащее ей экзотическое животное — дегу.

Сотрудница оценила ущерб и попросила помощи у полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний, ранее судимый мужчина.

На допросе гражданин признался в содеянном и пояснил, что после кражи передал грызуна своему отцу. Однако спустя некоторое время дегу погиб. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде.

Ольга Щелокова

