Пьяный москвич украл из зоомагазина чилийскую белку и отдал отцу
Пьяный житель Москвы зашёл в зоомагазин и украл оттуда чилийскую белку (дегу). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
В полицию обратилась работница зоомагазина на Михалковской улице. Женщина заявила, что неизвестный гражданин проник в подсобное помещение и похитил принадлежащее ей экзотическое животное — дегу.
Сотрудница оценила ущерб и попросила помощи у полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний, ранее судимый мужчина.
На допросе гражданин признался в содеянном и пояснил, что после кражи передал грызуна своему отцу. Однако спустя некоторое время дегу погиб. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде.
