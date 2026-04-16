В Башкирии подросток на машине матери лишил жизни четырёх человек
В Башкирии подросток за рулём материнской иномарки попал в ДТП, четыре человека погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
За рулём автомобиля находился первокурсник местного колледжа. Предварительно, он катался с компанией после ночных посиделок.
В результате ДТП четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Одна из девушек, находившихся в иномарке, приходится родственницей несовершеннолетнему водителю: она ехала в машине вместе со своим сожителем.
Спасателям пришлось буквально «раскурочить» автомобиль, чтобы извлечь из него людей. Установлено, что «Дэу Нексия» принадлежит матери подростка. Специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства аварии. По одной из версий водитель мог уснуть за рулём.
Ранее на трассе «Нарва» страшная авария с участием самосвала унесла жизни двух человек.
