«Не за что ухватиться»: Полуголая россиянка пыталась сбежать из борделя через окно
При ликвидации борделя в Нижнем Новгороде девушка пыталась сбежать через окно
В Нижнем Новгороде полиция ликвидировала бордель. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».
Правоохранители пришли в дом на Грузинской улице. Местные жители рассказали, что в помещении оборудовали девять комнат, в каждой из них стояла кровать.
Во время рейда одна из женщин попыталась убежать. На опубликованных кадрах с места видно, как она стоит на узком подоконнике с внешней стороны здания и пытается сопротивляться полицейским. Сообщается, что таким образом полуголая жрица любви хотела скрыться.
«Сложности возникли, когда её попытались засунуть обратно — полицейским буквально не за что было ухватиться», — говорится в публикации.Несмотря на это, женщину «вернули» в квартиру. По словам очевидцев, в итоге стражи порядка задержали шесть человек. Бордель закрыли и опечатали.