«Не за что ухватиться»: Полуголая россиянка пыталась сбежать из борделя через окно

16 апреля 2026, 12:57

При ликвидации борделя в Нижнем Новгороде девушка пыталась сбежать через окно

В Нижнем Новгороде полиция ликвидировала бордель. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».





Правоохранители пришли в дом на Грузинской улице. Местные жители рассказали, что в помещении оборудовали девять комнат, в каждой из них стояла кровать.



Во время рейда одна из женщин попыталась убежать. На опубликованных кадрах с места видно, как она стоит на узком подоконнике с внешней стороны здания и пытается сопротивляться полицейским. Сообщается, что таким образом полуголая жрица любви хотела скрыться.

«Сложности возникли, когда её попытались засунуть обратно — полицейским буквально не за что было ухватиться», — говорится в публикации.