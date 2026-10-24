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Медсестра в Новокузнецке сорвала передачу наркотиков в больницу по верёвке

Фото: Istock/diego_cervo

В Новокузнецке медсестра пресекла передачу запрещённых веществ в больницу по верёвке. Подробности сообщает РЕН ТВ.



Установлено, что 49-летний местный житель пришёл навестить знакомого, который проходил лечение в медучреждении.

Пациент спустил ему из окна палаты на тросе пакет с продуктами, а «курьер» спрятал в нём шприцы с наркотиком. Однако медсестра заметила подозрительный груз и пресекла передачу. Прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли содержимое пакета.

Экспертиза показала, что в инструменте для инъекций находилось наркотическое вещество массой более двух граммов. Полиция возбудила уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ольга Щелокова

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