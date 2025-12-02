Медсестры забыли про голодного малыша, он умер в реанимации

02 декабря 2025, 18:22

The Irish Sun: голодный младенец скончался в Уэльсе

Фото: istockphoto/Pheelings Media

В Уэльсе четырехнедельный недоношенный малыш скончался в реанимации после нескольких часов голодания на холодном и мокром постельном белье.