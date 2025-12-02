Медсестры забыли про голодного малыша, он умер в реанимации
В Уэльсе четырехнедельный недоношенный малыш скончался в реанимации после нескольких часов голодания на холодном и мокром постельном белье.
Как пишет The Irish Sun, медперсонал не заметил ни инфекции, ни обезвоживания. Инцидент произошел 11 мая 2024 года.
Малыш по имени Лакшит находился в отделении интенсивной терапии новорожденных, однако не получал должного ухода из-за нехватки медсестер. Выяснилось, что одна из них обслуживала вдвое больше пациентов, чем это допускается стандартами.
Лакшит, родившийся на 30-й неделе беременности, был «уязвим и полностью зависим от медицинского персонала». Суд установил, что 9 мая медсестра отключила трубку для кормления малыша, чтобы родители могли подержать его на руках. Запасных трубок не оказалось, и мальчик остался без питания более полутора часов. Когда новая трубка появилась, ее подключили неправильно, и это также осталось незамеченным.
В медицинской документации были пробелы: отсутствовали важные наблюдения с 16:00 до 17:00. Лишь к вечеру сотрудники обнаружили, что малыш не получал пищу уже четыре часа. Несмотря на оказанную помощь, ребенок умер.
Анализы показали гипогликемию, а вскрытие выявило метаболический и респираторный ацидоз, обезвоживание и переохлаждение. Официальной причиной смерти назвали сепсис, перитонит и некротизирующий энтероколит.
После трагедии инициировали полное расследование. Коронер Рейчел Найт заслушала свидетельства медработников и изучила записи отделения, отчеты больницы и результаты вскрытия. Она подчеркнула на слушании 1 декабря, что цепочка ошибок была системной и напрямую связывается с перегруженностью отделения и нехваткой оборудования.
Руководство здравоохранения Уэльса приняло меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем, увеличив штат медсестер и сократив нагрузку на персонал.
