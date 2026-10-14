Медсестру изрезали в Оренбурге: версия произошедшего

14 октября 2026, 12:06

Shot: подозреваемая в убийстве медсестры должна 550 тысяч рублей банкам

Фото: istockphoto/Rawf8

В Оренбурге обнаружили тело пропавшей медсестры Венеры Юлдашевой, в расправе над которой подозревается ее 53-летняя коллега. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.