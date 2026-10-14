Медсестру изрезали в Оренбурге: версия произошедшего
В Оренбурге обнаружили тело пропавшей медсестры Венеры Юлдашевой, в расправе над которой подозревается ее 53-летняя коллега. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина пропала 9 октября — она перестала выходить на связь с родственниками и не явилась на дежурства. Поисками занимались родные, коллеги и волонтеры.
Вечером 13 октября тело женщины без признаков жизни нашли в подвале частного дома. Рядом с погибшей находилась ее коллега, которая, по предварительным данным, пыталась покончить с собой. Подозреваемую обнаружили без сознания и госпитализировали.
По информации СМИ, у фигурантки имеются серьезные финансовые проблемы: она задолжала банкам 550 тысяч рублей. В июне 2024 года на принадлежащее ей имущество наложили арест. Известно, что обе женщины работали в одной больнице — пострадавшая с 2022 года, подозреваемая — с 2020-го.
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