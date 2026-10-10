Пенсионерку убили, когда она шла на день рождения подруги
Екатеринбуржца Александра Гальцова, обвиняемого в убийстве пенсионерки на железнодорожной станции «Чапаевская», заключили под стражу. Меру пресечения избрали сроком по 21 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным суда, преступление совершалось в апреле 2025 года. Тогда правоохранительным органам не удалось вычислить подозреваемого по «горячим следам». По версии следствия, к убийству причастен Гальцов, задержанный спустя полтора года после инцидента.
Ранее местные СМИ сообщали, что погибшей является 64-летняя пенсионерка Тамара Грибанова. Женщина направлялась на день рождения подруги: она оплатила покупки в магазине неподалеку от станции, после чего направилась на остановку, где и произошло преступление.
Перед этим во Владивостоке управляющий ресторана убил супругов-владельцев и сжёг заведение. Подробности — в нашем материале.
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