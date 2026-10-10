Женщина убила трехлетнего мальчика в туалете здания службы защиты детей
Жительница Канады Шардане Казинс-Эмили расправилась с трехлетним сыном своей подруги в туалете здания службы защиты детей. Об этом сообщило издание Global News.
По его информации, женщина отвела мальчика в уборную, где нанесла ему многочисленные травмы тупым предметом. Врачи не смогли спасти ребенка — он умер на следующий день. Суд уже признал фигурантку виновной в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Индонезии задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки. Тело несчастной со связанными руками и ногами, перетянутой шеей и кровоподтеком на лице нашли в ванной комнате.
Следствие полагает, что мотивом преступления стало желание завладеть телефоном и деньгами погибшей в размере 250 тысяч индонезийских рупий (около 1,1 тысячи рублей).
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