Педофил несколько лет удерживал и насиловал 12-летнюю девочку, называя её «женой»
В ЮАР мужчину признали виновным в похищении и изнасиловании 12-летней девочки, которую он называл своей женой. Об этом 18 апреля сообщает портал IOL.
Согласно материалу, 43-летний Дэвид Чауке несколько лет удерживал жертву в своем доме против её воли. Операцию по спасению девочки начали в конце 2020 года — пострадавшую изъяли и передали органам опеки. Мужчину арестовали, затем последовал длительный судебный процесс.
Девочку спасли две местные жительницы, которым показалось подозрительным поведение Чауке. Они заметили, что ребёнок живёт вместе со взрослым мужчиной, и сообщили об этом лидеру общины, беспокоясь, что несовершеннолетняя хочет, но не может уйти.
Суд признал педофила виновным по нескольким статьям: похищение, торговля людьми, изнасилование и сексуальная эксплуатация детей. Ожидается, что приговор Чауке вынесут 19 мая.
Читайте также: