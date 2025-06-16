Медведь бросился на туристов и столкнул одного из них в ущелье

16 июня 2025, 05:53

В Греции медведь напал на туристов и столкнул одного из них в глубокое ущелье

Фото: iStock/Byrdyak

Туристы в Греции столкнулись с бурым медведем во время похода к обломкам самолета, разбившегося около 70 лет назад. Зверь набросился на людей и столкнул одного мужчину в ущелье, передает CBS News.