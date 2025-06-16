Медведь бросился на туристов и столкнул одного из них в ущелье
Туристы в Греции столкнулись с бурым медведем во время похода к обломкам самолета, разбившегося около 70 лет назад. Зверь набросился на людей и столкнул одного мужчину в ущелье, передает CBS News.
По данным издания, Христос Ставрианидис и его друг Димитрис Киороглу с собакой шли по лесной тропе, когда перед ними неожиданно появился медведь. Хищник сначала попытался атаковать Киороглу, но был остановлен собакой. Когда хищник отвлекся на питомца, Киороглу применил перцовый баллончик.
Ослепленный медведь бросился на Ставрианидиса, столкнул его в глубокое ущелье и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу живым, однако спасти его не удалось.
Представитель природоохранной организации Arcturos пояснил, что действия медведя носили оборонительный характер: хищник воспринял людей как угрозу.
Уточняется, что Ставрианидис обнаружил обломки греческого военного самолета в августе 2024 года и хотел проложить к ним удобный маршрут для туристов, считая находку достойной внимания.
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