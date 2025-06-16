Солиста Мариинки отправили в психушку после порчи автомобиля журналистов
Солиста Мариинки Вернера отправили в психбольницу после конфликта с журналистами
Солист Мариинского театра Григор Вернер, задержанный за повреждение автомобиля съемочной группы телеканала в Санкт-Петербурге, направлен в психиатрическую больницу. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах региона.
Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее подтвердила факт задержания петербуржца, повредившего автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Артист кинулся на сотрудников телеканала, которые закрылись в машине. Мужчина бил по капоту, а затем разбил лобовое стекло автомобиля.
По факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель», — сообщала она в своем Telegram-канале.Источник РИА Новости уточнил, что пострадавшей стороной конфликта выступил телеканал «78», а задержанным оказался солист Мариинского театра Григор Вернер.
«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — сказала собеседник агентства.По информации ряда СМИ, инциденту с авто предшествовали другие неадекватные действия артиста: в пятницу утром он якобы появлялся на автомойке с ножом и пистолетом, демонстрируя удостоверение «спецагента», а позже принудил капитана катера подвезти его к театру, угрожая оружием. При этом за поездку он заплатил 300 рублей.