Солиста Мариинки отправили в психушку после порчи автомобиля журналистов

16 июня 2025, 05:37

Солиста Мариинки Вернера отправили в психбольницу после конфликта с журналистами

Фото: iStock/aerogondo

Солист Мариинского театра Григор Вернер, задержанный за повреждение автомобиля съемочной группы телеканала в Санкт-Петербурге, направлен в психиатрическую больницу. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах региона.





Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее подтвердила факт задержания петербуржца, повредившего автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Артист кинулся на сотрудников телеканала, которые закрылись в машине. Мужчина бил по капоту, а затем разбил лобовое стекло автомобиля.



По факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





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«Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель», — сообщала она в своем Telegram-канале.

«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — сказала собеседник агентства.