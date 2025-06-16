Учительницу, которая оправдывала секс со школьником абьюзом со стороны мужа, посадили на три года

16 июня 2025, 03:19

В США учительницу из Огайо посадили в тюрьму на три года за совращение школьника

Фото: iStock/NanoStockk

Учительницу из штата Огайо (США) посадили в тюрьму на три года за совращение несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает газета Cincinnati Enquirer.