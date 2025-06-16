Учительницу, которая оправдывала секс со школьником абьюзом со стороны мужа, посадили на три года
Учительницу из штата Огайо (США) посадили в тюрьму на три года за совращение несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает газета Cincinnati Enquirer.
42-летняя Эмили Натли, работавшая в Старшей школе святого Ксаверия в Спрингфилде, осенью 2023 года начала заниматься с учеником, который испытывал трудности с учебой. Впоследствии их общение переросло во внеучебные встречи. По данным следствия, Натли несколько раз вступала в сексуальный контакт с подростком. Она также занялась с ним сексом в собственном кабинете.
Педагог объясняла свои действия проблемами в браке. Женщина обвиняла своего мужа в пренебрежении семейными обязанностями и жестокости по отношению к ней. Проблемы на личном фронте толкнули ее на совращение школьника.
10 июня суд назначил Натли наказание в виде трех лет тюрьмы, что ниже первоначально возможного срока до десяти лет. Обвиняемая выразила раскаяние. Она уверяла, что не осознавала тяжести причиненного школьнику вреда, когда решила вступить с ним в сексуальные отношения.
Примечательно, что Натли признала тюремный приговор для себя справедливым, не пытаясь подать апелляцию.
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