Актриса Анна Чиповская выложила смелое фото на пляже без верхней части купальника

15 сентября 2026, 06:00

Анна Чиповская (Фото: Instagram* @chi_pa)

Актриса театра и кино Анна Чиповская поделилась кадрами c отдыха в Турции. В личном блоге 39-летней артистки появились не только задорные фото с танцами у бассейна и снимки нежного закатного моря, но и более откровенные моменты.





Так, звезда сериала «Оттепель» не постеснялась показать, как она загорала под жарким солнцем на песке без верхней части купальника. Поклонники пришли в восторг от увиденного.



Анна Чиповская (Фото: Instagram* @chi_pa) В комментариях Чиповскую назвали феей и одной из самых красивых актрис России. Напомним, что на время отпуска артистка остановилась на вилле в окружении живописной зелени с собственным бассейном, террасой, роскошными видами на море и выходом на приватный пляж.



«Лето, спасибо», — подписала Чиповская под фотографиями.