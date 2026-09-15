Актриса Анна Чиповская выложила смелое фото на пляже без верхней части купальника
Актриса театра и кино Анна Чиповская поделилась кадрами c отдыха в Турции. В личном блоге 39-летней артистки появились не только задорные фото с танцами у бассейна и снимки нежного закатного моря, но и более откровенные моменты.
Так, звезда сериала «Оттепель» не постеснялась показать, как она загорала под жарким солнцем на песке без верхней части купальника. Поклонники пришли в восторг от увиденного.
В комментариях Чиповскую назвали феей и одной из самых красивых актрис России. Напомним, что на время отпуска артистка остановилась на вилле в окружении живописной зелени с собственным бассейном, террасой, роскошными видами на море и выходом на приватный пляж.
«Лето, спасибо», — подписала Чиповская под фотографиями.Ранее актриса раскрыла подробности своей жизни вне сцены и объяснила, что помогает ей восстанавливаться после тяжёлых рабочих дней в театре. По словам звезды, лучший способ расслабиться для неё — это вкусная еда, хороший сон и общение с близкими друзьями.
Стоит отметить, что 2026 год начался для Анны печально: в феврале скончалась её мама, заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская. Ей было 67 лет. Актриса почти полвека служила в Театре имени Вахтангова, сыграла десятки ролей на сцене и в кино. Подробнее читайте в нашем материале.