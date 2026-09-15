Медведь набросился на 79-летнюю женщину в центральной части Словакии
В центральной части Словакии медведь напал на 79-летнюю женщину. Об этом сообщил телеканал JoJ.
Инцидент произошёл 15 сентября в посёлке Блатница, расположенном в районе города Мартин. Хищник ударил женщину лапой прямо на центральной площади. Пострадавшая отскочила в сторону, однако на её теле остались раны от когтей — пришлось ехать в больницу.
Власти призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность, поскольку медведь может снова вернуться в Блатницу. Экологи заявили, что уже приняли меры и наблюдают за перемещениями зверя с помощью беспилотников.
В последние годы в Словакии зафиксировали десятки нападений огромных хищников на людей. Хотя медведей полностью истребили в стране в первой половине XX века, позже на территорию завезли несколько особей с украинских Карпат для восстановления природного баланса. Звери быстро размножились. Эксперты утверждают, что большинство инцидентов с косолапыми происходят по вине самих людей, которые умышленно или случайно провоцируют хищников.
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