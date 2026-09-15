В Грузии российский брокер пропал с любовницей, о которой не знала его девушка
Российский брокер исчез в Грузии вместе с любовницей. Как сообщает Telegram-канал Baza, его девушка узнала о другой женщине только тогда, когда начались поиски.
24-летний Максим Г. вместе со спутницей по имени Неонела снял коттедж и прожил там неделю. Вечером 11 сентября он написал хозяйке дома, что на следующий день они поедут на озеро Окроцкали под Ходжали, а вернутся 13 или 14 числа.
Однако пара не вернулась и перестала выходить на связь. Коттедж стоит закрытым, внутри никого нет. После этого начались поиски обоих. Девушка Максима Мария, с которой он встречается уже 2,5 года, увидела сообщение о поисках в местном чате и там же узнала, что избранник всё это время был с любовницей.
Россиянка рассказала, что они два года жили вместе в Дубае, а сам мужчина находится в стране пять лет — он инвестор и основатель дубайского агентства недвижимости. Когда она уехала в РФ навестить родителей, возлюбленный отправился в Грузию. 11 сентября девушка просила созвониться, но он ответил, что уходит в поход на два дня и будет без связи.
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