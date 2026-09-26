18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП под Новосибирском
На Чуйском тракте водитель без прав вылетел на встречку и устроил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
18-летний юноша ехал за рулём «ВАЗ-2107» в сторону Барнаула. Машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с Renault Logan. В результате ДТП погибли водитель «семёрки» и пассажирка иномарки.
Человек за рулём Renault получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области работают на месте. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
До этого сообщалось об аварии в Ярославской области. Там водитель не справился с управлением, влетел в стоявшую фуру и погиб на месте.
Читайте также: