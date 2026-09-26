В Татарстане на трассе М-7 автомобиль Kia врезался в лося, пассажирка погибла
В Елабужском районе Татарстана легковой автомобиль столкнулся с лосём. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщает республиканская ГАИ.
Инцидент произошёл ночью 26 сентября на трассе М-7 «Волга». По предварительным сведениям, водитель Kia двигался с высокой скоростью.
Машина наехала на дикое животное — лося, который вышел на проезжую часть. От полученных травм пассажирка 2003 года рождения скончалась на месте происшествия. Медики не успели ей помочь. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.
До этого сообщалось о дорожно-транспортном происшествии под Новосибирском. На Чуйском тракте 18-летний водитель без прав вылетел на встречку и устроил аварию со смертельным исходом.
Читайте также: