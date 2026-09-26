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В Якутии на Эльгинском месторождении произошёл взрыв, есть погибшие

Фото: Istock/Oleksiy Samsonov

В Якутии прогремел взрыв на Эльгинском месторождении. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Установлено, что в момент чрезвычайного происшествия работники проводили сварочные работы на резервной насосной станции. В этот момент произошла детонация. Инцидент унёс жизни людей.

Надзорное ведомство начало проверку. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отметим, что Эльгинское месторождение относится к крупнейшим залежам коксующегося угля в России.

До этого сообщалось о взрыве газовоздушной смеси в Махачкале. Инцидент случился в частном жилом доме. В результате ЧП серьёзно пострадал мужчина 1982 года рождения.

Ольга Щелокова

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