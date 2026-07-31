31 июля 2026, 12:48

Медведь скинул священнослужителя с 30-метрового склона в США и убил его

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В американском Национальном парке «Глейшер» (штат Монтана) завершено расследование первого за 28 лет смертельного нападения гризли на человека. Инцидент произошел вечером 6 мая, сообщает Daily Mirror со ссылкой на отчет Межведомственного комитета по изучению медведей гризли, опубликованный в конце июля.