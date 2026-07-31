Медведь скинул священнослужителя с 30-метрового склона
В американском Национальном парке «Глейшер» (штат Монтана) завершено расследование первого за 28 лет смертельного нападения гризли на человека. Инцидент произошел вечером 6 мая, сообщает Daily Mirror со ссылкой на отчет Межведомственного комитета по изучению медведей гризли, опубликованный в конце июля.
Жертвой стал 33-летний католический диакон Энтони Поллио из Флориды, который совершал одиночный поход по туристической тропе Маунт-Браун. Согласно выводам экспертов, трагедия стала результатом стечения обстоятельств: на месте нападения находилось множество поваленных с зимы деревьев, а из-за наступления темноты медведь и человек заметили друг друга слишком поздно.
Испуганный хищник атаковал священника. Поллио успел воспользоваться спреем для отпугивания медведей, однако гризли сбросил его с 30-метрового склона и продолжал нападать, пока тот катился вниз. У подножия склона медведь отступил, но когда мужчина попытался вернуться на тропу и прошел около пяти метров, хищник вновь настиг его и нанес смертельные травмы головы. После этого гризли немедленно скрылся.
Комиссия квалифицировала произошедшее как защитную реакцию застигнутого врасплох медведя, а не хищническое нападение. Зверя обнаружить не удалось, однако анализ ДНК с места происшествия установил, что это был взрослый самец возрастом около 15 лет. Поскольку нападение не было связано с поиском добычи, принято решение не предпринимать попыток поимки и уничтожения гризли.
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