Ребенок принес заряженный пистолет в детский сад в Мичигане
В детском саду на юго-востоке штата Мичиган ребенок достал из рюкзака заряженный пистолет. Никто не пострадал, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
В беседе с Associated Press представители правоохранительных органов рассказали, что после инцидента задержали одного из родителей ребенка. Он служит в полиции, однако найденное оружие не относилось к служебному.
Воспитательница вовремя заметила пистолет и предотвратила возможные последствия. Следователи не усматривают в действиях ребенка злого умысла.
Полиция напомнила сотрудникам о необходимости хранить оружие так, чтобы доступ к нему имел только владелец. Руководство детского сада намерено усилить меры безопасности и организовать проверку детских рюкзаков.
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