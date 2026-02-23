В Ленобласти мать напала на сына с ножом
В поселке Красный Бор Ленинградской области 60-летняя женщина напала с ножом на своего 40-летнего сына. Об этом сообщает 78.ru.
Мужчину с колото-резаной раной нашли в воскресенье, 22 февраля. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Сотрудники полиции выяснили, что на покойного напала его мать, используя нож. Подозреваемую задержали. В настоящее время с ней проводятся следственные мероприятия.
Суд настаивает на заключении убийцы под стражу. Все обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Ранее стало известно, что в Семилукском районе Воронежской области приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
