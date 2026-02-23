Достижения.рф

В Ленобласти мать напала на сына с ножом

Фото: iStock/zoka74

В поселке Красный Бор Ленинградской области 60-летняя женщина напала с ножом на своего 40-летнего сына. Об этом сообщает 78.ru.



Мужчину с колото-резаной раной нашли в воскресенье, 22 февраля. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сотрудники полиции выяснили, что на покойного напала его мать, используя нож. Подозреваемую задержали. В настоящее время с ней проводятся следственные мероприятия.

Суд настаивает на заключении убийцы под стражу. Все обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Екатерина Коршунова

