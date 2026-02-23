Достижения.рф

Пьяный саратовец из-за ссоры сжег дом с людьми

В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге дома с людьми
Фото: iStock/grafoto

В Ивантеевском районе Саратовской области 45-летний пьяный мужчина поджег частный дом после ссоры с хозяевами, три человека погибли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.



В поселке Знаменский произошел трагический инцидент. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с владельцами одного из домов. В результате возникшей ссоры он поджег здание и скрылся с места происшествия.

Во время пожара в доме находились мужчина и две женщины. Спасти их не удалось.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего, а также устанавливаются все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что у жительницы Волгограда в руках взорвался подаренный дочерью смартфон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0