Пьяный саратовец из-за ссоры сжег дом с людьми

23 февраля 2026, 14:59

В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге дома с людьми

Фото: iStock/grafoto

В Ивантеевском районе Саратовской области 45-летний пьяный мужчина поджег частный дом после ссоры с хозяевами, три человека погибли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.