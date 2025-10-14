Достижения.рф

Останки найденной на пляже женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

В Нидерландах установили личность женщины, которую нашли на побережье в 2004 году
Фото: iStock/Motortion

В Нидерландах через 21 год после обнаружения останков на пляже установили, кому они принадлежали. Погибшей оказалась 35-летняя гражданка Германии Ева Мария Поммер. Об этом сообщает BBC News.



Останки обнаружили в 2004 году в песчаных дюнах возле деревни Вассенар, но долгое время личность погибшего человека оставалась неизвестной.

Расследование возобновили после включения дела в международную полицейскую операцию «Опознай меня», направленную на идентификацию неопознанных жертв преступлений.

Среди вещей погибшей нашли ключи от квартиры в немецком Боттропе. Необычной деталью стал наряд Поммер — клетчатые леггинсы и лаковые туфли, не подходящие для пляжной прогулки.

Причины смерти женщины все еще неизвестны. Видимые признаки насилия на ее теле отсутствовали.
Мария Моисеева

