Останки найденной на пляже женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

14 октября 2025, 04:44

В Нидерландах установили личность женщины, которую нашли на побережье в 2004 году

Фото: iStock/Motortion

В Нидерландах через 21 год после обнаружения останков на пляже установили, кому они принадлежали. Погибшей оказалась 35-летняя гражданка Германии Ева Мария Поммер. Об этом сообщает BBC News.





Останки обнаружили в 2004 году в песчаных дюнах возле деревни Вассенар, но долгое время личность погибшего человека оставалась неизвестной.



