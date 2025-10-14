Адвокат Трещёв подал сразу три иска к Пугачёвой на общую сумму 4,5 миллиарда рублей
Адвокат и ветеран Александр Трещёв подал три иска к певице Алле Пугачёвой на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Об этом Трещёв рассказал в беседе с RT.
Он пояснил, что подал иски одновременно в три разных суда. В прошлом ему отказывали из-за якобы «неизвестного места жительства» певицы, однако теперь он «нашел» все ее имущество и намерен попытаться еще раз.
«Почта России» доставила Пугачёвой уведомление о судебном иске
«Я подал снова иски по тем же основаниям и на те же 1,5 млрд (по каждому иску) сразу в три суда по месту нахождения недвижимости (Аллы Пугачёвой) — Одинцовский, Пресненский и Тверской суды», — сказал RT адвокат.Напомним, что Пугачёва до сих пор сохраняет за собой права на 166 песен в России, причём как минимум в 22 произведениях она выступила и как автор, и как композитор. Певица также может получать вознаграждение за их публичное исполнение в РФ.
В конце сентября Трещёв выступил с резкими обвинениями в адрес артиста Филиппа Киркорова. Он назвал звезду «приспособленцем» и «скрытым врагом» России, который быстро бы покинул страну, если бы его творчество было востребовано за рубежом.