Адвокат Трещёв подал сразу три иска к Пугачёвой на общую сумму 4,5 миллиарда рублей

14 октября 2025, 01:37

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Адвокат и ветеран Александр Трещёв подал три иска к певице Алле Пугачёвой на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Об этом Трещёв рассказал в беседе с RT.





Он пояснил, что подал иски одновременно в три разных суда. В прошлом ему отказывали из-за якобы «неизвестного места жительства» певицы, однако теперь он «нашел» все ее имущество и намерен попытаться еще раз.





«Почта России» доставила Пугачёвой уведомление о судебном иске

«Я подал снова иски по тем же основаниям и на те же 1,5 млрд (по каждому иску) сразу в три суда по месту нахождения недвижимости (Аллы Пугачёвой) — Одинцовский, Пресненский и Тверской суды», — сказал RT адвокат.