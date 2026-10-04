Медведь набросился на оленевода на Чукотке и прокусил ему бедро
Медведь набросился на оленевода на Чукотке и прокусил ему бедро. Об этом пишет SHOT.
Инцидент случился сегодня в 150 км от села Конергино. 45-летний сотрудник оленеводческой бригады получил укусы в бедро. Для оказания помощи за ним отправили вездеход, в скором времени пострадавшего доставят в медицинское учреждение.
Это уже второй случай нападения дикого зверя на людей за последние две недели в области. Первый инцидент случился 25 сентября в селе Марково. Тогда медведь напал на местного жителя рядом с баней и забрал у него рыбу. Мужчина получил лёгкое сотрясение мозга и ушиб кисти.
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