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Медведь набросился на оленевода на Чукотке и прокусил ему бедро

Фото: iStock/seread

Медведь набросился на оленевода на Чукотке и прокусил ему бедро. Об этом пишет SHOT.



Инцидент случился сегодня в 150 км от села Конергино. 45-летний сотрудник оленеводческой бригады получил укусы в бедро. Для оказания помощи за ним отправили вездеход, в скором времени пострадавшего доставят в медицинское учреждение.

Это уже второй случай нападения дикого зверя на людей за последние две недели в области. Первый инцидент случился 25 сентября в селе Марково. Тогда медведь напал на местного жителя рядом с баней и забрал у него рыбу. Мужчина получил лёгкое сотрясение мозга и ушиб кисти.

Екатерина Коршунова

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