Медведь вышел к людям и напугал отдыхающих в парке Кызыла

05 октября 2026, 04:53

В Туве в Национальном парке культуры и отдыха Кызыла заметили медведя

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Кызыле в Национальном парке культуры и отдыха заметили медведя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Туве.