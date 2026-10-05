Медведь вышел к людям и напугал отдыхающих в парке Кызыла
В Кызыле в Национальном парке культуры и отдыха заметили медведя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Туве.
По предварительным сведениям, дикое животное оказалось в зоне отдыха горожан. На место оперативно выехали полицейские и специалисты охотнадзора — сейчас они уже находятся на территории, где ранее появился косолапый.
Эксперты ищут хищника, чтобы безопасно вывезти его за пределы города. Ситуация находится под контролем, ведется постоянный мониторинг.
Ранее стало известно, что медведи в Восточной Сибири всё чаще выходят к людям: они проникают на частные территории, ломают заборы и нападают на домашний скот. Больше всего хищников видят жители Забайкалья, Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
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