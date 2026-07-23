Медведь забрался на опору ЛЭП в США и погиб от удара током

23 июля 2026, 03:46

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В штате Нью‑Мексико (США) медведь залез на вершину столба опоры лниии электропередачи и оказался в безвыходном положении. Видеозапись с попавшим в беду хищником появилась в распоряжении Телеграм-канала РЕН ТВ.





Пользователи Сети гадают, каким образом зверь смог туда забраться. Очевидцы происшествия позвонили в службу спасения и в Департамент охоты и рыболовства штата.



«Мы ценим энтузиазм по поводу доминирования американской энергетической отрасли, но мы имели в виду не это», — прокомментировали ситуацию в Министерстве внутренних дел США в соцсети Х.