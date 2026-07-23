Медведь забрался на опору ЛЭП в США и погиб от удара током
В штате Нью‑Мексико (США) медведь залез на вершину столба опоры лниии электропередачи и оказался в безвыходном положении. Видеозапись с попавшим в беду хищником появилась в распоряжении Телеграм-канала РЕН ТВ.
Пользователи Сети гадают, каким образом зверь смог туда забраться. Очевидцы происшествия позвонили в службу спасения и в Департамент охоты и рыболовства штата.
«Мы ценим энтузиазм по поводу доминирования американской энергетической отрасли, но мы имели в виду не это», — прокомментировали ситуацию в Министерстве внутренних дел США в соцсети Х.К трагическому исходу, как сообщает New York Post, привело поражение медведя током. Спасательные службы не успели прийти на помощь, и животное погибло.