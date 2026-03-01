Медведь напал на человека в российской деревне

01 марта 2026, 16:55

Мужчина попал в больницу после нападения медведя в смоленской деревне

Фото: iStock/Tadoma

Бурый медведь напал на человека в Глинковском округе Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».