Медведь напал на человека в российской деревне
Мужчина попал в больницу после нападения медведя в смоленской деревне
Бурый медведь напал на человека в Глинковском округе Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 28 февраля недалеко от бывшей деревни Агеевка. Мужчина выжил, но пострадал. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Смоленска.
Власти обратились к жителям с просьбой быть предельно осторожными при посещении сельских кладбищ и выходе за границы населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в Сочи сноубордисты чудом спаслись от медведицы. Спортсмены случайно наткнулись на ее берлогу с детенышами в районе Красной Поляны.
