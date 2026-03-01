Достижения.рф

Медведь напал на человека в российской деревне

Мужчина попал в больницу после нападения медведя в смоленской деревне
Фото: iStock/Tadoma

Бурый медведь напал на человека в Глинковском округе Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».



Инцидент произошел 28 февраля недалеко от бывшей деревни Агеевка. Мужчина выжил, но пострадал. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Смоленска.

Власти обратились к жителям с просьбой быть предельно осторожными при посещении сельских кладбищ и выходе за границы населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Сочи сноубордисты чудом спаслись от медведицы. Спортсмены случайно наткнулись на ее берлогу с детенышами в районе Красной Поляны.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0