Медведь-угонщик терроризирует коттеджный посёлок в Красной Поляне

09 октября 2025, 22:46

В Сочи медведь ворует мусорные баки в районе Красной Поляны

Фото: ChristinaPrinn

В районе Красной Поляны, недалеко от Эсто-Садка, завёлся необычный «гость» — дикий медведь регулярно приходит к мусорным бакам у коттеджного поселка. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.