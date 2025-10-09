Медведь-угонщик терроризирует коттеджный посёлок в Красной Поляне
В районе Красной Поляны, недалеко от Эсто-Садка, завёлся необычный «гость» — дикий медведь регулярно приходит к мусорным бакам у коттеджного поселка. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Первое появление хищника зафиксировали 3 октября, когда он был замечен возле контейнеров в поисках еды.
Сегодня косолапый снова вернулся на «точку». Пока зверь ограничивается тем, что пугает местных и устраивает разгром на месте, но жители опасаются, что дело может закончиться хуже.
Коммунальщикам приходится устранять последствия визитов медведя, а жильцы предпочитают не выносить мусор по вечерам, чтобы не привлечь «ночного угонщика».
