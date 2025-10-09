Достижения.рф

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Абхазии

В горах Абхазии с дороги съехал экскурсионный автобус с российскими туристами. Один человек погиб, семь пострадали, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.



По информации главы региона, в микроавтобусе ехали жители края.

«В Абхазии произошла авария с нашими земляками. По оперативным данным властей республики, экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья в горной местности съехал с дороги. Среди пассажиров есть погибший, с пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы», – написал Владимиров в своём Telegram-канале.
Как уточнили в республиканском МЧС, спасатели извлекли из 50-метровой расщелины тело туристки и двоих пострадавших. Четыре человека смогли выбраться сами.
В свою очередь, в Минздраве Абхазии заявили, что шестерым пострадавшим оказывают медицинскую помощь. У двоих – лёгкие травмы, у остальных – средней и тяжёлой степени.
Лора Луганская

