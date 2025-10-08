В Сочи соседский алабай едва не разорвал двоих детей
В Сочи алабай напал на двух детей и едва не разорвал их. Об этом сообщает телеканал «Россия. Кубань», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Все произошло, когда десятилетний мальчик и 13-летняя девочка проходили мимо одного из дворов. Соседская собака внезапно выскочила из открытой калитки и атаковала их.
Мальчика госпитализировали с рваными ранами затылка и уха. Также у него зафиксировали другие телесные повреждения. Девочку с раной на груди отвез в больницу отец.
Предварительно, врачи оценивают состояние пострадавших как нормальное, их жизни вне опасности. Напавшего на детей алабая усыпили на месте. В настоящее время выясняются точные обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подольске мужчина жестоко избил пса-инвалида, а затем швырнул его об асфальт.
Читайте также: