В Сочи соседский алабай едва не разорвал двоих детей

Фото: iStock/Mikheili Kochiashvili

В Сочи алабай напал на двух детей и едва не разорвал их. Об этом сообщает телеканал «Россия. Кубань», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



Все произошло, когда десятилетний мальчик и 13-летняя девочка проходили мимо одного из дворов. Соседская собака внезапно выскочила из открытой калитки и атаковала их.

Мальчика госпитализировали с рваными ранами затылка и уха. Также у него зафиксировали другие телесные повреждения. Девочку с раной на груди отвез в больницу отец.

Предварительно, врачи оценивают состояние пострадавших как нормальное, их жизни вне опасности. Напавшего на детей алабая усыпили на месте. В настоящее время выясняются точные обстоятельства произошедшего.

