Медведь устроил погром в якутском селе
В Якутии дикий медведь на протяжении почти суток держал в страхе жителей села. Инцидент произошел 11 июля, сообщает ЯСИА.
Около шести утра хищник появился на веранде одного из частных домов, пока хозяева еще спали. Затем зверь проник в два других домовладения, разбил мебель и учинил беспорядок в помещениях — к счастью, в тот момент людей внутри не было.
Кульминация наступила вечером: медведь выломал запертую входную дверь в доме, где находились мужчина и его малолетний сын. Отец успел подняться на второй этаж, схватил ребенка и вместе с ним забрался на крышу, откуда по телефону вызвал спасателей и охотников.
Прибывшие с собаками люди выследили агрессивного зверя в лесу, всего в 200 метрах от жилой застройки, и ликвидировали его. В результате происшествия никто не пострадал.
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