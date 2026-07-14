Медведь устроил погром в якутском селе

14 июля 2026, 11:45

ЯСИА: Медведь устроил погром в домах Якутии

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В Якутии дикий медведь на протяжении почти суток держал в страхе жителей села. Инцидент произошел 11 июля, сообщает ЯСИА.