Медведь решил полакомиться в ТЦ на базе армии США

10 июля 2026, 11:52

KTUU: Медведь стащил персик в ТЦ на базе армии США

Фото: istockphoto/Tadoma

В воскресенье утром на территории объединенной военной базы «Эльмендорф-Ричардсон» в Аляске произошел необычный инцидент — в местный торговый центр забрел медведь. Об этом сообщает телеканал KTUU.