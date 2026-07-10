Медведь решил полакомиться в ТЦ на базе армии США
В воскресенье утром на территории объединенной военной базы «Эльмендорф-Ричардсон» в Аляске произошел необычный инцидент — в местный торговый центр забрел медведь. Об этом сообщает телеканал KTUU.
По данным представителей базы, в момент появления хищника в здании уже находились сотрудники и посетители. Животное попало внутрь через автоматические двери, после чего направилось в кафетерий, где полакомилось персиком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как медведь спокойно перемещался по коридорам, оставив после себя следы жизнедеятельности, и в итоге покинул помещение.
Как пояснила менеджер по охране дикой природы Колетт Брандт, специалисты оперативно отреагировали на случившееся и обеспечили безопасный уход животного обратно в лес. Пострадавших нет, инцидент не повлиял на работу торгового центра.
Ранее в Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику. Подробности в нашем материале.
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