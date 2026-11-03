Россиянин пожертвовал собой, чтобы спасти жену
В Иркутске мужчина спасал жену от медведя и пожертвовал собой
В Иркутске мужчина погиб, спасая жену от медведя. Об этом сообщила Республиканская клиническая больница Татарстана.
Инцидент произошел 4 октября. Супруги из Казани вместе с коллегами находились в командировке. Когда россияне собирались пойти в баню, из леса вышел медведь и начал ломать двери и выбивать окна, пытаясь проникнуть внутрь помещения.
В какой-то момент мужчина решил отвлечь зверя и пожертвовал собой. Женщине удалось спастись, однако при прыжке из окна второго этажа она получила тяжелый перелом ноги.
Ранее в ЯНАО ликвидировали медведя-людоеда. Там сохраняется высокая активность хищников.
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