Медведь утащил и загрыз сторожевую собаку в Кузбассе

10 ноября 2026, 16:51

Фото: iStock/DrDjJanek

В Кемеровской области медведь утащил собаку с территории разреза.





Как сообщает портал VSE42.Ru, инцидент произошёл ночью на территории складов разреза в Калтане. По данным издания, медведь подошёл к месту, где находилась сторожевая собака, снял её с цепи и унёс.



Охранник попытался отпугнуть дикого зверя и выстрелил из табельного оружия в воздух, однако это не помогло.



По словам местных жителей, собаку звали Ася. Ранее животное оказалось на улице и родило щенков возле гаражей. После того как волонтёры пристроили потомство, Асю стерилизовали и передали на КПП разреза, где она выполняла роль сторожевой собаки.





«Асю отправили в Малиновку, она несла собачью службу на КПП. Сегодня ночью погибла в схватке с медведем. Охраняла и защищала из последних сил», — рассказал местный житель, слова которого приводит Om1 Новосибирск.