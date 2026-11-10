Медведь утащил и загрыз сторожевую собаку в Кузбассе
В Кемеровской области медведь утащил собаку с территории разреза.
Как сообщает портал VSE42.Ru, инцидент произошёл ночью на территории складов разреза в Калтане. По данным издания, медведь подошёл к месту, где находилась сторожевая собака, снял её с цепи и унёс.
Охранник попытался отпугнуть дикого зверя и выстрелил из табельного оружия в воздух, однако это не помогло.
По словам местных жителей, собаку звали Ася. Ранее животное оказалось на улице и родило щенков возле гаражей. После того как волонтёры пристроили потомство, Асю стерилизовали и передали на КПП разреза, где она выполняла роль сторожевой собаки.
«Асю отправили в Малиновку, она несла собачью службу на КПП. Сегодня ночью погибла в схватке с медведем. Охраняла и защищала из последних сил», — рассказал местный житель, слова которого приводит Om1 Новосибирск.
Как отмечает издание, это не первый подобный случай в Кузбассе. В октябре медведь утащил собаку с цепи в Мысковском городском округе. Накануне в Шерегеше застрелили медведя, который вышел к горнолыжным склонам.