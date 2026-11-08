В Красноярске агрессивный медведь вышел к людям и едва не загрыз дворовую собаку

08 ноября 2026, 12:26

В Свердловском районе Красноярска полицейские обезвредили агрессивного медведя

Фото: Istock/mouse_sonya

В Красноярске полицейские застрелили медведя, который вышел в жилой сектор. Об этом сообщили в полиции региона.