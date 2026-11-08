В Красноярске агрессивный медведь вышел к людям и едва не загрыз дворовую собаку
В Красноярске полицейские застрелили медведя, который вышел в жилой сектор. Об этом сообщили в полиции региона.
Инцидент произошёл в Свердловском районе. О животном, которое бродило у дома на улице Колхозной, сообщили в дежурную часть отдела полиции №6.
По информации УМВД, хищник вёл себя агрессивно — рычал и чуть не загрыз дворовую собаку. Когда на место прибыли сотрудники полиции, медведь стал двигаться в их сторону и к находившимся рядом людям.
Это создало непосредственную опасность для их жизни и здоровья. Чтобы защитить жителей и коллег, один из правоохранителей применил огнестрельное оружие. В итоге косолапый погиб, никто из окружающих не пострадал.
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