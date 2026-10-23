«Пролетающий над гнездом кукушки» Джек Николсон ушёл в полное затворничество

23 октября 2026, 06:17

Близкие актёра Джека Николсона тревожатся из‑за его затворничества

Джек Николсон: (Фото: кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»)

Друзья 89-летнего актёра Джека Николсона всерьёз переживают, так как связь с ним почти потеряна. Уже несколько лет никто из приятелей не получает от него приглашений в гости, и это сильно огорчает окружение звезды, пишет National Examiner.





При этом близкие не теряют надежды. Они мечтают, что в 2027 году, когда Николсон отметит 90‑летие, он всё‑таки устроит долгожданную вечеринку.



«Раньше он был душой компании, поэтому трудно смириться с тем, что он сам себя сделал изгоем, но это Джек. Тяжело быть сторонним наблюдателем, особенно когда он такой затворник. Никто понятия не имеет, чем он занят на самом деле», — поделился своими чувствами один из инсайдеров.