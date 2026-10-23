«Пролетающий над гнездом кукушки» Джек Николсон ушёл в полное затворничество
Близкие актёра Джека Николсона тревожатся из‑за его затворничества
Друзья 89-летнего актёра Джека Николсона всерьёз переживают, так как связь с ним почти потеряна. Уже несколько лет никто из приятелей не получает от него приглашений в гости, и это сильно огорчает окружение звезды, пишет National Examiner.
При этом близкие не теряют надежды. Они мечтают, что в 2027 году, когда Николсон отметит 90‑летие, он всё‑таки устроит долгожданную вечеринку.
«Раньше он был душой компании, поэтому трудно смириться с тем, что он сам себя сделал изгоем, но это Джек. Тяжело быть сторонним наблюдателем, особенно когда он такой затворник. Никто понятия не имеет, чем он занят на самом деле», — поделился своими чувствами один из инсайдеров.Хотя актёр ведёт уединённый образ жизни, он не оказался в полной изоляции. Его регулярно навещают дети, а друзья с пониманием и уважением относятся к тому, что артист очень избирателен в том, кого допускает в личное пространство.
Джек Николсон начал сниматься в кино ещё в середине прошлого столетия. Настоящую славу ему принесла картина «Пролетая над гнездом кукушки», за которую он получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».