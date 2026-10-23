Настя Ивлеева показала свой первый влог из далёкого прошлого
Блогер Настя Ивлеева опубликовала архивное видео с голубем
Поклонники Насти Ивлеевой пришли в восторг от её архивных публикаций. В своих соцсетях интернет‑звезда поделилась фрагментом дебютного влога.
Ролик относится к периоду до участия в шоу «Орёл и решка», которое и принесло ей широкую популярность. Ивлеева рассказала, что до наших дней дожило 4,5 минуты тех ранних съёмок. На видео юная Настя делится своими первыми впечатлениями от формата.
«Что ж, сегодня хочу попробовать снять для вас первый влог. Вообще посмотреть, как это всё будет. Ой, у меня голубь сел [на окно]», — сказала она.Кроме того, 35‑летняя блогер рассказала о своих образовательных планах. Она всерьёз подумывает о том, чтобы снова стать студенткой. По словам Насти, с высшим образованием у неё не сложилось: знаменитость начинала учиться на врача, но из‑за занятости неоднократно приходилось менять формат обучения.