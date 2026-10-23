Достижения.рф

Настя Ивлеева показала свой первый влог из далёкого прошлого

Блогер Настя Ивлеева опубликовала архивное видео с голубем
Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

Поклонники Насти Ивлеевой пришли в восторг от её архивных публикаций. В своих соцсетях интернет‑звезда поделилась фрагментом дебютного влога.



Ролик относится к периоду до участия в шоу «Орёл и решка», которое и принесло ей широкую популярность. Ивлеева рассказала, что до наших дней дожило 4,5 минуты тех ранних съёмок. На видео юная Настя делится своими первыми впечатлениями от формата.

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)
«Что ж, сегодня хочу попробовать снять для вас первый влог. Вообще посмотреть, как это всё будет. Ой, у меня голубь сел [на окно]», — сказала она.
Кроме того, 35‑летняя блогер рассказала о своих образовательных планах. Она всерьёз подумывает о том, чтобы снова стать студенткой. По словам Насти, с высшим образованием у неё не сложилось: знаменитость начинала учиться на врача, но из‑за занятости неоднократно приходилось менять формат обучения.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0