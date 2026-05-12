Медведь впервые за почти 30 лет убил человека в нацпарке США

12 мая 2026, 11:35

Медведь растерзал человека в национальном парке Глейшер в США впервые за 28 лет

В национальном парке Глейшер (США) обнаружили останки пропавшего туриста. Предварительной причиной гибели мужчины называется нападение медведя, пишет CBS News.





Сотрудники парка отметили, что найденные на теле травмы характерны для атак гризли. Место обнаружения — участок в густом лесу с поваленными деревьями примерно в 2,5 милях вверх по тропе Маунт-Браун и около 50 футах от основного маршрута. Тропа, где предположительно произошло нападение, закрыли для посещения, начали поиски медведя-людоеда.



Как уточняет Daily Mail, это первое смертельное нападение медведя в знаменитом парке за последние 28 лет. В 1998 году хищник растерзал человека в долине Ту Медисин.



Личность погибшего не разглашается. Службы парка во взаимодействии с природоохранными и правоохранительными органами оценивают ситуацию и выясняют, представляет ли медведь угрозу для других посетителей. В администрации парка также добавили, что определят дальнейшие меры по мониторингу поведения диких животных.



