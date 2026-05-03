03 мая 2026, 21:16

NHK: На гуляющую с собакой женщину напал медведь в Японии

Фото: istockphoto/berkay

В японском городе Тояма (на западе страны) вечером в конце апреля медведь напал на 40-летнюю женщину, которая гуляла с собакой в жилом районе недалеко от побережья. Об этом информирует телекомпания NHK.





По данным местных властей, хищник сразу после нападения скрылся в темноте. Пострадавшая получила рваные раны лица, шеи и головы, ее в срочном порядке госпитализировали. В настоящее время жизнь женщины вне опасности. Этот случай стал первым зарегистрированным инцидентом с медведем в префектуре Тояма в текущем году.



На рассвете полиция и охотники при поддержке вертолетов и дронов обследовали местность в районе нападения, однако зверя найти не удалось. Власти скорректировали график работы ближайших школ и призвали родителей сопровождать детей.



Согласно данным Минприроды Японии, в 2025 году от агрессии медведей в стране пострадали 238 человек, 13 из них погибли — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.



