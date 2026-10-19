Агрессивный медведь ворвался в дом российской пенсионерки
Полицейские обезвредили агрессивного медведя, который проник в жилой дом в поселке Дальний Кондинского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО во «ВКонтакте».
Накануне ночью в дежурную часть обратилась 83-летняя местная жительница: она рассказала, что в ее дом пробрался медведь. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили хищника, который к их приезду уже выбрался из дома и носился по поселку. Он вел себя агрессивно и представлял опасность для населения.
Один из правоохранителей применил табельное оружие в соответствии с законом «О полиции». Зверя обезвредили, никто из людей не пострадал. До приезда сотрудников животное успело испортить сайдинг на стене дома и устроить погром внутри. Пожилая хозяйка, к счастью, не пострадала.
Ранее сообщалось, что в Бурятии полицейские ликвидировали медведя, который вел себя агрессивно и мог напасть на посетителей местного кафе.
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