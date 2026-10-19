Агрессивный медведь ворвался в дом российской пенсионерки

19 октября 2026, 11:00

В Югре полиция застрелила агрессивного медведя, который проник в дом пенсионерки

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Полицейские обезвредили агрессивного медведя, который проник в жилой дом в поселке Дальний Кондинского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО во «ВКонтакте».