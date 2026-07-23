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Жительницам Камчатки грозит шесть лет тюрьмы за работу в подпольном казино

Фото: iStock/Rawf8

Две жительницы Петропавловска‑Камчатского могут получить до шести лет лишения свободы за причастность к работе подпольного казино. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении прокуратуры.



Следствие полагает, что женщины входили в организованную группу и выполняли в нелегальном игорном заведении роль администраторов. В их обязанности входило пускать игроков к оборудованию, принимать оплату и обеспечивать конфиденциальность посетителей. За эту работу фигурантки получали денежное вознаграждение.

В прокуратуре уточнили, что действия женщин квалифицированы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до шести лет тюрьмы, а также крупный штраф. Уголовное дело в отношении ещё трёх участников преступной схемы расследуется отдельно.

Александр Огарёв

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